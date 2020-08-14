Нурмагомедов поделился впечатлениями от своей пресс-конференции

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги своей пресс-конференции, которая состоялась 14 августа в Москве.

«Сегодня было довольно интересно. Много хороших вопросов было, давно такую прессуху не давал для наших, российских СМИ. Хотел бы поблагодарить всех спонсоров, кто поддержал сегодняшнее мероприятие. Ещё увидимся, друзья! Я по жизни оптимист и вам того же желаю. В жизни у человека происходит много разного, всегда смотрите на ситуации с положительным настроем, как бы тяжело вам ни было, отбрасывайте все минусы, забирайте плюсы с собой и продолжайте двигаться», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в Дагестане должны создаваться рабочие места.