Нурмагомедов поделился впечатлениями от своей пресс-конференции

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги своей пресс-конференции, которая состоялась 14 августа в Москве.
Нурмагомедов поделился впечатлениями от своей пресс-конференции
  • РИА Новости

«Сегодня было довольно интересно. Много хороших вопросов было, давно такую прессуху не давал для наших, российских СМИ. Хотел бы поблагодарить всех спонсоров, кто поддержал сегодняшнее мероприятие. Ещё увидимся, друзья! Я по жизни оптимист и вам того же желаю. В жизни у человека происходит много разного, всегда смотрите на ситуации с положительным настроем, как бы тяжело вам ни было, отбрасывайте все минусы, забирайте плюсы с собой и продолжайте двигаться», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в Дагестане должны создаваться рабочие места.

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