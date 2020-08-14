Нурмагомедов: в Дагестане должны создаваться рабочие места

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал безработицу главной проблемой Дагестана.

«Проблема №1 в Дагестане — безработица. Людей надо чем-то занять, у них должна быть работа. Очень много людей просят у меня деньги. Спокойно отношусь к этому. Но должны создаваться рабочие места. В последние пару лет есть сдвиги. Но недостатков больше. Самое плохое — когда твоих детей воспитывают интернет, YouTube. Если люди будут работать, то у них не будет времени заниматься этим», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему выступил против проведения рэп-концертов в Дагестане.