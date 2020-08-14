Нурмагомедов объяснил, почему выступил против проведения рэп-концертов в Дагестане

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прояснил свою позицию относительно рэп-концертов.
Нурмагомедов объяснил, почему выступил против проведения рэп-концертов в Дагестане
  • РИА Новости

«У людей разное мировоззрение, воспитание. Если мне что-то не нравится, я высказываю своё мнение, а не навязываю его. Есть же люди, которые не поддерживают рэп. Я не сижу в кабинете, не запрещаю проводить какие-то мероприятия. Я лишь высказал своё мнение, оно не изменилось. Если хотите послушать его, слушайте, нет — скажите, что не согласен. У нас же демократия, каждый может высказаться. Я никого не оскорбил. Я не любитель музыки, не слушаю её», — сказал Нурмагомедов.

В 2018 году российский боец выступил против проведения концерта популярного певца Егора Крида. Мероприятие впоследствии было отменено. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что не думал о должности главы Дагестана.

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