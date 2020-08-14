Нурмагомедов заявил, что не думал о должности главы Дагестана

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что на должность главы Дагестана и без него хватает достойных кандидатов.
Нурмагомедов заявил, что не думал о должности главы Дагестана
  • globallookpress.com

«Не было мыслей об этом. Считаю себя довольно образованным. По пятибалльной шкале поставил бы себе три с плюсом или четыре с минусом. Чтобы руководить регионом, нужны опыт, знания. Я тренировался всю свою жизнь. Ничем не руководил. У нас есть много достойных кандидатов. Но эти разговоры будут всегда. Спокойно отношусь к этому», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов составил топ-5 российских бойцов ММА.

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