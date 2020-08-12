«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года. В его активе восемь голов и семь голевых передач в 133 матчах за бьянконери.

В составе «Ювентуса» он трижды стал чемпионом Серии А и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

По данным СМИ, он может продолжить карьеру в клубе североамериканской Высшей футбольной лиги «Интер Майами».

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