«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди.
«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года. В его активе восемь голов и семь голевых передач в 133 матчах за бьянконери. 

В составе «Ювентуса» он трижды стал чемпионом Серии А и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

По данным СМИ, он может продолжить карьеру в клубе североамериканской Высшей футбольной лиги «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» выставила Дениса Черышева на трансфер.

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