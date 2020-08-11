СМИ: «Валенсия» выставила Черышева на трансфер

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Валенсия» намерен продать российского полузащитника Дениса Черышева.
СМИ: «Валенсия» выставила Черышева на трансфер
  • Reuters

Как сообщает Eurocalciomercato, 29-летний хавбек не хочет продолжать карьеру в России и уже отклонил предложения петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Отмечается, что, вероятно, он продолжит выступать в одном из клубов Примеры.

В активе Черышева десять голов и семь голевых передач в 80 матчах за «Валенсию». Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в «Валенсии» объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить