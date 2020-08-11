СМИ: «Валенсия» выставила Черышева на трансфер

Испанский футбольный клуб «Валенсия» намерен продать российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает Eurocalciomercato, 29-летний хавбек не хочет продолжать карьеру в России и уже отклонил предложения петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Отмечается, что, вероятно, он продолжит выступать в одном из клубов Примеры.

В активе Черышева десять голов и семь голевых передач в 80 матчах за «Валенсию». Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в «Валенсии» объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом.