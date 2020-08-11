В «Валенсии» объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом

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Испанская «Валенсия» объявила о двух положительных тестах на коронавирус внутри команды.
В «Валенсии» объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом
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Об этом сообщает пресс-служба клуба. Оба заболевших изолировались у себя дома в соответствии с медицинскими протоколами.

«Наш клуб с самого начала пандемии уделял пристальное внимание мерам, связанным с противодействием распространению коронавируса. «Валенсия» продолжит строго исполнять протоколы безопасности, чтобы обеспечить здоровье всем футболистам основной команды и работникам клуба», — гласит сообщение на официальном сайте «Валенсии».

Имена представителей клуба, заболевших коронавирусом, не разглашаются. За «Валенсию» выступает российский футболист Денис Черышев.

Ранее Черышев отверг предложение о переходе в один из московских клубов.

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