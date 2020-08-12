«Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Смита
Клуб «Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» (4:1) в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
За «рыцарей» отметились Ши Теодор, Уильям Каррье и Райлли Смит, оформивший дубль. У «Чикаго» шайбу забросил Брэндон Саад.
Ранее сообщалось, что гол Дениса Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари».
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