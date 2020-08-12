«Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Смита

Клуб «Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» (4:1) в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

За «рыцарей» отметились Ши Теодор, Уильям Каррье и Райлли Смит, оформивший дубль. У «Чикаго» шайбу забросил Брэндон Саад.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари».