«Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Смита

Короткая ссылка
Клуб «Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» (4:1) в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
«Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Смита
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

За «рыцарей» отметились Ши Теодор, Уильям Каррье и Райлли Смит, оформивший дубль. У «Чикаго» шайбу забросил Брэндон Саад.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить