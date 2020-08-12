Гол Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари»

Короткая ссылка
«Калгари Флэймз» обыграл «Даллас Старз» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли (3:2).
Гол Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари»
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Канадский клуб вышел вперёд после дубля Диллона Дюбе, однако россиянину Денису Гурьянову и Джейми Бенну удалось сравнять счёт. Любопытно, что этот гол изначально был записан на россиянина Александра Радулова.

Победную шайбу забросил Расмус Андерссон. В третьем периоде результативных действий на площадке зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить