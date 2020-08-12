Гол Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари»

«Калгари Флэймз» обыграл «Даллас Старз» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли (3:2).

Канадский клуб вышел вперёд после дубля Диллона Дюбе, однако россиянину Денису Гурьянову и Джейми Бенну удалось сравнять счёт. Любопытно, что этот гол изначально был записан на россиянина Александра Радулова.

Победную шайбу забросил Расмус Андерссон. В третьем периоде результативных действий на площадке зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ.