Гол Гурьянова не спас «Даллас» в игре Кубка Стэнли с «Калгари»
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
Канадский клуб вышел вперёд после дубля Диллона Дюбе, однако россиянину Денису Гурьянову и Джейми Бенну удалось сравнять счёт. Любопытно, что этот гол изначально был записан на россиянина Александра Радулова.
Победную шайбу забросил Расмус Андерссон. В третьем периоде результативных действий на площадке зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ.