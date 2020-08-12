«Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счёт матча — 3:2 в пользу «молний». Для выявления сильнейшего командам понадобилось провести пять овертаймов. Решающую шайбу на 151-й минуте с передач россиян Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва забросил Брейдан Пойнт. Перед попаданием в ворота она срикошетила от россиянина Владислава Гаврикова, который заработал коэффициент полезности «-3».

Этот матч стал четвёртым по продолжительности в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ.