«Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ
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Счёт матча — 3:2 в пользу «молний». Для выявления сильнейшего командам понадобилось провести пять овертаймов. Решающую шайбу на 151-й минуте с передач россиян Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва забросил Брейдан Пойнт. Перед попаданием в ворота она срикошетила от россиянина Владислава Гаврикова, который заработал коэффициент полезности «-3».
Этот матч стал четвёртым по продолжительности в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ.