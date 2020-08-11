«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» получил первый пик на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ
  • globallookpress.com

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из команд имела 12,5%-ный шанс выиграть первый пик.

По прогнозам экспертов, наиболее талантливым игроком драфта является 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL. Он стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35 + 77) очков в 52 матчах. Также нападающий стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады. 

Ранее сообщалось, что новая волна тестирования в НХЛ не обнаружила случаев коронавируса.

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