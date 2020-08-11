Новая волна тестирования в НХЛ не обнаружила случаев коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус.

Как сообщает Twitter НХЛ, по состоянию на 10 августа все хоккеисты и персонал 24 клубов, находящиеся в Торонто и Эдмонтоне, подвергались ежедневному тестированию. С 3 по 10 августа было проведено 7245 тестов на COVID-19. Ни один из них не дал положительного результата.

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф Кубка Стэнли принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Ранее определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.