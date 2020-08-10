Определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

По итогам матчей квалификации стали известны все пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

Reuters

Западная конференция: «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхокс»; «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»; «Даллас Старз» — «Калгари Флеймз»; «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс».



Восточная конференция: «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»; «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»; «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»; «Бостон Брюинз» — «Каролина Харикейнз». The First Round of the 2020 #StanleyCup Playoffs begins with four games on Tuesday, Aug. 11.



Dates, start times and broadcast info: https://t.co/vnGvjV0Ivepic.twitter.com/3vzeurXtNP — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 10, 2020 Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 11 августа. Ранее сообщалось, что «Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли.