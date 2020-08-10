Определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

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По итогам матчей квалификации стали известны все пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
Определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Западная конференция:

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхокс»;

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»;

«Даллас Старз» — «Калгари Флеймз»;

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс».

Восточная конференция:

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харикейнз».

Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 11 августа.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли.

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