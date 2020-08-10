Определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
- Reuters
Западная конференция:
«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхокс»;
«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»;
«Даллас Старз» — «Калгари Флеймз»;
«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс».
Восточная конференция:
«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харикейнз».
The First Round of the 2020 #StanleyCup Playoffs begins with four games on Tuesday, Aug. 11.— NHL Public Relations (@PR_NHL) August 10, 2020
Dates, start times and broadcast info: https://t.co/vnGvjV0Ivepic.twitter.com/3vzeurXtNP
Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 11 августа.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли.