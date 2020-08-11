Владелец «Спартака» не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова
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«Объяснениями абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — приводит слова Федуна ТАСС.
Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды. На следующий день Казарцев и Еськов выступили на телевидении, объяснив свои решения по ходу встречи.
Ранее Шамиль Газизов заявил, что объяснения арбитров Казарцева и Еськова его только запутали.