Владелец «Спартака» не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова

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Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение об объяснениях, которые дали арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов относительно своих решений в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи».
Владелец «Спартака» не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Объяснениями абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — приводит слова Федуна ТАСС.

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды. На следующий день Казарцев и Еськов выступили на телевидении, объяснив свои решения по ходу встречи.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что объяснения арбитров Казарцева и Еськова его только запутали.

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