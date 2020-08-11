Газизов прокомментировал слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.
Газизов прокомментировал слухи об уходе Тедеско из «Спартака»
  • © spartak.com

«Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замены тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с «Сочи». К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только «Спартак», но и весь российский футбол, — низкое качество судейства», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

34-летний Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 22 матча, в которых одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Ранее Газизов рассказал, какие позиции собирается усилить «Спартак».

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