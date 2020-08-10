Газизов рассказал, какие позиции собирается усилить «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие позиции рассчитывает усилить клуб в нынешнее трансферное окно.

«Усиление должно быть. Мы над этим работаем. Трансферная кампания в самом разгаре. Быстро-быстро кого-то покупать не нужно. Нет такого, что какая-то позиция хромает. Подходим комплексно. Серьёзно занимаемся правым защитником. Линия нападения устраивает», — заявил Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнее трансферное окно клуб выкупил контракт полузащитника Остона Урунова у «Уфы» и подписал соглашение с нападающим Александром Кокориным, который покинул «Зенит».

Ранее генеральный директор «Спартака» сравнил Урунова с гладиатором.