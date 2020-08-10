Генеральный директор «Спартака» сравнил Урунова с гладиатором

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сравнил новичка команды Остона Урунова с гладиатором.
Генеральный директор «Спартака» сравнил Урунова с гладиатором
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«Урунов занимается в общей группе по индивидуальному графику. Ему нужно набрать кондиции. Думаю, через неделю он будут готов. Остон — боец. Это футболист, способный придать таких красок, каких ещё не было. Он — гладиатор», — заявил Газизов в эфире «Матч Премьер».

Функционер также отметил, что, когда он покидал «Уфу», со «Спартаком» уже существовала договорённость о переходе Урунова.

Ранее Газизов объяснил, почему Кокорин не сыграл с «Сочи».

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