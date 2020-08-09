Актёр Маклаков поддержал идею Федуна снять «Спартак» с чемпионата России

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Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поддержал идею владельца клуба Леонида Федуна снять команду с РПЛ.
Актёр Маклаков поддержал идею Федуна снять «Спартак» с чемпионата России

«Слышал заявление Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата. Поддерживаю двумя руками. Наступил момент, когда пройдена красная черта. Делается всё для того, чтобы спровоцировать. Только что? Кровь на улицах?», — заявил Маклаков в интервью «Чемпионату».

Актёр признался, что не считает слова Федуна о снятии с чемпионата проявлением эмоций. По его мнению, данный шаг поможет ему стать одним из лучших владельцев клуба в истории.

Ранее Романцев высказался о судействе в матче «Спартак» — «Сочи».

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