Актёр Маклаков поддержал идею Федуна снять «Спартак» с чемпионата России

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поддержал идею владельца клуба Леонида Федуна снять команду с РПЛ.

«Слышал заявление Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата. Поддерживаю двумя руками. Наступил момент, когда пройдена красная черта. Делается всё для того, чтобы спровоцировать. Только что? Кровь на улицах?», — заявил Маклаков в интервью «Чемпионату».

Актёр признался, что не считает слова Федуна о снятии с чемпионата проявлением эмоций. По его мнению, данный шаг поможет ему стать одним из лучших владельцев клуба в истории.

Ранее Романцев высказался о судействе в матче «Спартак» — «Сочи».