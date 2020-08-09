Романцев о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: у меня просто нет слов
«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Специалист также отметил, что «Спартак» «заработал» свои три очка. Тренер признался, что когда работал сам, мечтал о введении VAR, но теперь не понимает смысла существования системы.
Ранее Траньков высказался о судействе в матче «Спартак» — «Сочи».