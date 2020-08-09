Романцев о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: у меня просто нет слов

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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о судействе в матче первого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи».
Романцев о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: у меня просто нет слов

«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс»

Специалист также отметил, что «Спартак» «заработал» свои три очка. Тренер признался, что когда работал сам, мечтал о введении VAR, но теперь не понимает смысла существования системы.

Ранее Траньков высказался о судействе в матче «Спартак» — «Сочи».

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