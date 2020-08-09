Для участия в US Open теннисисты должны подписать отказ от претензий на случай заболевания коронавирусом

Теннисисты, желающие выступить на US Open, обязаны подписать официальный отказ от претензий на случай заболевания коронавирусной инфекцией и возникновения возможных последствий этого.

Соответствующий документ в своём Twitter обнародовал теннисист Уэсли Коольхоф, выступающий в парном разряде. Он отметил, что теперь будет внимательнее читать предоставляемые организаторами турниров бумаги.

В опубликованном документе говорится, что игроки берут на себя ответственность в случае заражения коронавирусом, травмы, болезни или смерти. Это касается как самих теннисистов, так и тех, кто будет с ними в контакте. Причём они не могут предъявлять претензии, даже если вышеперечисленное станет результатом халатности организаторов.

Отмечается, что данный документ является бессрочным, а игроки не имеют права подавать в суд на организаторов US Open. При этом любые разногласия между игроками и организаторами будет рассматривать арбитраж, процесс будет закрытым, а его решение окончательным.

US Open состоится в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина отказалась от участия в US Open.