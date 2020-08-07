Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open

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Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина сообщила, что не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису — US Open.
Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open
  • © Liang Xu via www.imago-images.de/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open. Хочу поблагодарить Ассоциацию тенниса США, организаторов и WTA за то, что они дадут возможность игрокам сыграть, а болельщикам — следить за этим грандиозным событием. Я уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы провести всё безопасно, но я всё же не могу отправиться в США, тем самым подвергнув свою команду и себя риску», — написала Свитолина в своём Instagram.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей и Ким Клейстерс получили уайлд-кард на US Open.

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