Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина сообщила, что не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису — US Open.

«Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open. Хочу поблагодарить Ассоциацию тенниса США, организаторов и WTA за то, что они дадут возможность игрокам сыграть, а болельщикам — следить за этим грандиозным событием. Я уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы провести всё безопасно, но я всё же не могу отправиться в США, тем самым подвергнув свою команду и себя риску», — написала Свитолина в своём Instagram.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей и Ким Клейстерс получили уайлд-кард на US Open.