Пак считает, что для российских спортсменов неформальное общение с фанатами является стрессом

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак согласился с мнением, что для большинства российских спортсменов неформальное общение с болельщиками является серьёзным стрессом.
Пак считает, что для российских спортсменов неформальное общение с фанатами является стрессом
  • РИА Новости

«Я это знаю, возможно, лучше, чем кто-либо другой, потому что и биатлонисты, и лыжники, с которыми мне доводилось работать, — это преимущественно люди из небольших городков, для которых стрессом является уже сам приезд в такой мегаполис, как Москва, не говоря уже о пресс-конференциях. Но атлетов обязательно нужно развивать в этом направлении. У нас почему-то так получается, что большой спорт — это либо победа, либо смерть, катастрофа, конец жизни, третьего не дано. В то время как во всём мире это фан, удовольствие», — заявил Пак в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что в России фигурное катание превосходит биатлон по популярности.

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