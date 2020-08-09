Исполнительный директор СБР считает, что фигурное катание гораздо популярнее биатлона

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак поразмышлял, чем руководители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) могут компенсировать отсутствие серии Гран-при для спортсменов.
Исполнительный директор СБР считает, что фигурное катание гораздо популярнее биатлона
  • РИА Новости

«Если говорить о популярности, она у фигурного катания гораздо выше. Допускать, чтобы у российских фигуристов образовался год простоя, с моей точки зрения, было бы совершенно неправильно и обидно. А отсутствие в календаре таких стартов, как полноценная серия Гран-при, — это именно простой. Значит, нужно срочно думать, что предложить взамен. Я бы, например, как альтернативу попробовал раскрутить Кубок России», — заявил Пак в интервью RT.

По его словам, руководителям фигурного катания необходимо постараться не только не потерять спонсоров, но и постараться привлечь новых. А для этого нужно «ориентироваться не только на федеральный уровень, но прежде всего на местный».

«А для этого хорошо бы проводить этапы в крупных городах, причём в том же формате, что большие чемпионаты, с показательными выступлениями. Публика это любит», — заключил Пак.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.

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