Исполнительный директор СБР считает, что фигурное катание гораздо популярнее биатлона

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак поразмышлял, чем руководители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) могут компенсировать отсутствие серии Гран-при для спортсменов.

«Если говорить о популярности, она у фигурного катания гораздо выше. Допускать, чтобы у российских фигуристов образовался год простоя, с моей точки зрения, было бы совершенно неправильно и обидно. А отсутствие в календаре таких стартов, как полноценная серия Гран-при, — это именно простой. Значит, нужно срочно думать, что предложить взамен. Я бы, например, как альтернативу попробовал раскрутить Кубок России», — заявил Пак в интервью RT.

По его словам, руководителям фигурного катания необходимо постараться не только не потерять спонсоров, но и постараться привлечь новых. А для этого нужно «ориентироваться не только на федеральный уровень, но прежде всего на местный».

«А для этого хорошо бы проводить этапы в крупных городах, причём в том же формате, что большие чемпионаты, с показательными выступлениями. Публика это любит», — заключил Пак.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.