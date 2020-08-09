Директор СБР рассказал, как биатлонисты Фуркад и Бергер посещали детский хоспис в России

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, как пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад и двукратная золотая медалистка Игр Тура Бергер посещали детский хоспис во время визита в Россию.

«Помню, когда биатлонистка Тура Бергер приезжала к нам на какие-то соревнования, мы заранее предупредили её, что в программе запланировано посещение детского хосписа. Наши спортсмены тогда восприняли эту идею довольно скептически. А Тура перед тем, как прилететь в Россию, ходила по соседям в своём городке и просила принести игрушки для больных ребят и привезла с собой два огромных мешка. И их с Мартеном Фуркадом визит в клинику был воспринят российскими СМИ очень хорошо», — сказал Пак в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что для российских спортсменов неформальное общение с фанатами является стрессом.