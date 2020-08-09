Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените»

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Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес бывшего врача петербургского клуба Сергея Пухова.
Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените»
  • Reuters

«За всё время, что я работал с этим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20—30 раз тесты на допинг, и никогда никаких проблем не было, это говорит само за себя. Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, везде нас проверяли. Никаких инцидентов не было», — цитирует Быстрова Sport24.

Также экс-футболист поделился мнением о Родченкове.

«Родченков — уже давно миф. Ему надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нём забудут, тем лучше. А пока он всё время будет подливать масло в огонь», — считает экс-футболист.

Ранее Родченков заявил, что бывший врач «Зенита» Пухов был частью государственной допинг-программы.

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