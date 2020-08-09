Родченков: бывший врач «Зенита» Пухов был частью государственной допинг-программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сообщил, что экс-глава медицинского штаба петербургского «Зенита» Сергей Пухов применял запрещённые препараты и методики.

«Сергей Пухов был связан с Валерием Куличенко, он тоже был частью государственной допинг-программы. Он прекрасно разбирается в схемах допинга, имел очень хороший практический опыт. Так что он является хорошим примером «знахаря» в футболе», — приводит слова Родченкова Daily Mail.

Сергей Пухов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год, после чего ушёл в отставку по неизвестным причинам. Специалист также работал в олимпийской сборной России.

Ранее Губерниев заявил, что не существует доказательств того, что Родченков вообще жив.