Губерниев: нет доказательств, что Родченков вообще жив

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может быть не причастен к заявлениям в СМИ, которые публикуются от его имени.
Губерниев: нет доказательств, что Родченков вообще жив
  • РИА Новости

«Я не думаю, что это делает Григорий. Нет доказательств, что он вообще жив. Какой-то мужик рассылает подписи», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что в России действительно есть проблемы с допингом, но он восхищён, как в стране с ним борются.

«Но есть перегибы: например, когда в социальных сетях мы поздравляем спортсменов с допинговым прошлым в их дни рождения. Хотя все иностранцы читают соцсети. Родченков и его больные фантазии — это одна история, а другое, как мы действуем по допинговым правилам. В целом меня всё устраивает. Но всё ещё есть экземпляры, которые пытаются это как-то оправдать», — добавил Губерниев.

Ранее Губерниев прокомментировал интервью Родченкова о допинге в России.

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