Губерниев прокомментировал интервью Родченкова о допинге в России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.
Губерниев прокомментировал интервью Родченкова о допинге в России
  • РИА Новости

«Следуя логике Родченкова, СССР ввёл войска в Афганистан, чтобы выиграть Олимпиаду в 1980 году, и самолёт сбил ради того, чтобы отвлечь всех от допинга. Это всё очень интересно, но я жил в то время, мы тогда стояли на пороге ядерной войны. Не думаю, что руководители обсуждали вопрос допинга в нашей сборной», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что отсутствие сборной СССР на ОИ-1984 является абсолютно политической историей, а также выразил мнение, что фантазии информатора WADA будут только прогрессировать. 

«Жду продолжения, что он скажет, что Берлинская стена рухнула, чтобы скрыть наши допинговые дела, что Родченков сам подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории», — добавил Губерниев.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России.

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