Депутат Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.

«От его рассказов все устали. Если СМИ, интернет, телевидение будут меньше уделять внимание этому человеку, замотанному в шарф, будет только лучше. Он уже вылил все ушаты дерьма. Последние годы он занимается просто повторением. Родченков отрабатывает доверие и, возможно, финансы, которые он получил, когда вылил дерьмо на Россию», — цитирует депутата «Чемпионат».

По его словам, проблема допинга в России действительно есть, но лучше искать пути решения, а не слушать таких людей, как Родченков.

«Он начал говорить про лабораторию на корабле в 1984 году. А Родченков не говорил, что американцы придумали допинг из экскрементов, которые нашли на Луне? Допинг есть везде, во всех странах. Текущие спортивные достижения неподвластны людям без него. Просто кого-то ловят, а кого-то нет», — добавил Лебедев.

Ранее Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио.