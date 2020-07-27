Депутат Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.
Депутат Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России
  • РИА Новости

«От его рассказов все устали. Если СМИ, интернет, телевидение будут меньше уделять внимание этому человеку, замотанному в шарф, будет только лучше. Он уже вылил все ушаты дерьма. Последние годы он занимается просто повторением. Родченков отрабатывает доверие и, возможно, финансы, которые он получил, когда вылил дерьмо на Россию», — цитирует депутата «Чемпионат».

По его словам, проблема допинга в России действительно есть, но лучше искать пути решения, а не слушать таких людей, как Родченков.

«Он начал говорить про лабораторию на корабле в 1984 году. А Родченков не говорил, что американцы придумали допинг из экскрементов, которые нашли на Луне? Допинг есть везде, во всех странах. Текущие спортивные достижения неподвластны людям без него. Просто кого-то ловят, а кого-то нет», — добавил Лебедев.

Ранее Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить