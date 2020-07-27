Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Россия должна быть полностью отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подделывали и подменяли допинг-пробы во время Игр в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимаются день за днём. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что Россия так ничему и не научилась. Случившееся в России — это кульминация мошенничества, которой никогда не смогла бы достичь любая другая страна», — приводит слова Родченкова журналист Дэн Роан в своём Twitter.

Ранее Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе.