Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе
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Как описывает фрагмент книги Родченкова издание Mail on Sunday, секретная допинговая лаборатория была спрятана на борту корабля, который Советский Союз хотел отправить к побережью США. Однако в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт.
Кроме того, в антидопинговой лаборатории в США заявили, что во время соревнований появится возможность обнаруживать стероиды в крови спортсменов, что якобы ставило под удар выступление всей сборной СССР.
Отмечается, что идея с секретной лабораторией на корабле была уже успешно опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле, а отвечал за работу лаборатории сам Родченков.
Ранее адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, высказал мнение, что Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.