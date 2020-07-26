Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Как я развалил секретную допинг-империю Путина» написал, что СССР бойкотировал летнюю Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе, так как в США не пустили корабль с секретной допинговой лабораторией.

Как описывает фрагмент книги Родченкова издание Mail on Sunday, секретная допинговая лаборатория была спрятана на борту корабля, который Советский Союз хотел отправить к побережью США. Однако в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт.

Кроме того, в антидопинговой лаборатории в США заявили, что во время соревнований появится возможность обнаруживать стероиды в крови спортсменов, что якобы ставило под удар выступление всей сборной СССР.

Отмечается, что идея с секретной лабораторией на корабле была уже успешно опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле, а отвечал за работу лаборатории сам Родченков.

Ранее адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, высказал мнение, что Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.