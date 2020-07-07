Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний

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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Родченков наговорил много вещей, которые не соответствуют действительности. Это становится очевидным при независимом исследовании документов. Но для меня ясно, что Родченков будет продолжать говорить то, что от него хотят услышать. Его жизнь и благополучие зависят от его же слов. Потому сейчас он не сможет опровергнуть ранее сказанное. Нам вряд ли стоит ожидать от него правдивых показаний. Если у свидетеля есть заинтересованность, то это уже является основанием для как минимум критического анализа всего им сказанного. А у Родченкова она, безусловно, есть», — сказал Панич в интервью RT.

Показания Григория Родченкова являются одним из основных аргументов обвинения в деле о пожизненной дисквалификации российский биатлонисток.

Ранее адвокат Панич заявил, что можно требовать присутствия на слушаниях Родченкова.

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