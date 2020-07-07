Адвокат Панич о делах российских спортсменов: можно требовать присутствия на слушаниях Родченкова

Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что сторона защиты имеет право требовать присутствия на слушаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания являются одним из главных аргументов обвинения.

«Можно требовать присутствия на слушаниях Родченкова в том случае, когда обвинение строится на его показаниях. Но существует другая проблема. Если кто-то представляется как экс-глава московской антидопинговой лаборатории, каким образом можно идентифицировать этого человека? Этот вопрос возникал и у нас. МОК представил якобы нотариально заверенные показания, но печать нотариуса мы так и не увидели. Допустим, это действительно так, однако как нотариус удостоверился, что к нему пришёл сам Родченков? Если у него изменена внешность, то старые документы не позволят его идентифицировать», — заявил Панич RT.

В настоящее время Григорий Родченков находится в США под опекой программы защиты свидетелей.

Ранее адвокат Панич предположил, что расследование немецких СМИ не повлияет на решение CAS по делу российских биатлонисток.