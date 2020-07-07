Адвокат Панич предположил, что расследование немецких СМИ не повлияет на решение CAS по делу российских биатлонисток

Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой считает,6 что расследование, проведённое немецкой прессой по данному делу, не повлияет на вердикт арбитров.

«Если вердикт действительно появится в ближайшие дни, то думаю, он уже готов и ничто не поменяет решение судей. А эта статья — результат независимого расследования. Могу только приветствовать то, что эта тема заинтересовала немецких журналистов. Со своей стороны должен сказать, что я с ними не общался и к публикации никакого отношения не имею», — заявил Панич RT.

Журналисты Spiegel провели собственное расследование, которое подтвердило подделку подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле, а также выяснили, что вторая ДНК, обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой, принадлежала её мужу.

Ранее сообщалось, что защита Зайцевой, Вилухиной и Романовой ожидает удовлетворения их апелляции в CAS.