Адвокат Панич предположил, что расследование немецких СМИ не повлияет на решение CAS по делу российских биатлонисток

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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой считает,6 что расследование, проведённое немецкой прессой по данному делу, не повлияет на вердикт арбитров.
Адвокат Панич предположил, что расследование немецких СМИ не повлияет на решение CAS по делу российских биатлонисток
  • РИА Новости

«Если вердикт действительно появится в ближайшие дни, то думаю, он уже готов и ничто не поменяет решение судей. А эта статья — результат независимого расследования. Могу только приветствовать то, что эта тема заинтересовала немецких журналистов. Со своей стороны должен сказать, что я с ними не общался и к публикации никакого отношения не имею», — заявил Панич RT.

Журналисты Spiegel провели собственное расследование, которое подтвердило подделку подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле, а также выяснили, что вторая ДНК, обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой, принадлежала её мужу.

Ранее сообщалось, что защита Зайцевой, Вилухиной и Романовой ожидает удовлетворения их апелляции в CAS.

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