Защита Зайцевой, Вилухиной и Романовой ожидает удовлетворения их апелляции в CAS

Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной рассказал о ходе дела.

«Мы ожидаем положительного для троих биатлонисток решения, так как считаем, что все доводы Международного олимпийского комитета (МОК) были нами опровергнуты, а также представлены убедительные доказательства их невиновности», — заявил Панич в интервью RT.

Также адвокат рассказал, когда стоит ожидать итоговый вердикт по делу биатлонисток.

«CAS должен предоставить нам итоговый документ в середине июля. Дополнительных слушаний уже не будет», — добавил адвокат.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

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