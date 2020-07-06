Губерниев назвал Родченкова обманщиком и вруном

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением об осведомителе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, подписи которого на показаниях по допинговому делу российских биатлонисток оказались поддельными.

«Родченков — врун и обманщик. Коллеги провели большую работу, насколько я видел. Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном. У нас было много проблем с допингом. Но то, что мы эти проблемы с успехом начали решать, видит весь мир. И сейчас биатлонные команды — да и все остальные — выступают чистыми и честными», — цитирует Губерниева РИА ФАН.

Эксперты Der Spiegel подтвердили информацию о поддельных подписях Родченкова на показаниях по делу биатлонисток о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2014.

Ранее сообщалось, что говорят эксперты о нестыковках в делах Зайцевой, Романовой и Вилухиной.