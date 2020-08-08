Зобнин оценил адаптацию Кокорина и Урунова в «Спартаке»

Один из лидеров московского «Спартака» Роман Зобнин накануне матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» заявил, что его команда готова к сезону на 100%.

По словам хавбека, ввиду отсутствия длительной паузы между чемпионатами игроки сохранили физическую готовность.

Также Зобнин высказался о новичках красно-белых Александре Кокорине и Остоне Урунове.

«Сашу многие уже знали и раньше, поэтому в плане адаптации вопросов и проблем нет вообще. С Остоном мы знакомимся. Наверное, какое-то время ему ещё нужно. Мы постараемся в этом помочь», — сказал Зобнин клубному YouTube-каналу.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком встречи первого тура РПЛ с «Химками».