Зобнин оценил адаптацию Кокорина и Урунова в «Спартаке»
- РИА Новости
По словам хавбека, ввиду отсутствия длительной паузы между чемпионатами игроки сохранили физическую готовность.
Также Зобнин высказался о новичках красно-белых Александре Кокорине и Остоне Урунове.
«Сашу многие уже знали и раньше, поэтому в плане адаптации вопросов и проблем нет вообще. С Остоном мы знакомимся. Наверное, какое-то время ему ещё нужно. Мы постараемся в этом помочь», — сказал Зобнин клубному YouTube-каналу.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком встречи первого тура РПЛ с «Химками».