Кучаев признан лучшим футболистом матча-открытия сезона РПЛ-2020/2021
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
- РИА Новости
На счету Кучаева забитый мяч и результативная передача на Алана Дзагоева.
Матч «Химки» — ЦСКА стал первым поединком сезона РПЛ-2020/2021.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в гостях обыграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21.
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