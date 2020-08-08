Кучаев признан лучшим футболистом матча-открытия сезона РПЛ-2020/2021

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Кучаев признан лучшим футболистом матча-открытия сезона РПЛ-2020/2021
  • РИА Новости

На счету Кучаева забитый мяч и результативная передача на Алана Дзагоева.

Матч «Химки» — ЦСКА стал первым поединком сезона РПЛ-2020/2021.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в гостях обыграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21.

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