Кучаев признан лучшим футболистом матча-открытия сезона РПЛ-2020/2021

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

На счету Кучаева забитый мяч и результативная передача на Алана Дзагоева.

Матч «Химки» — ЦСКА стал первым поединком сезона РПЛ-2020/2021.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в гостях обыграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21.