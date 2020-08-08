СМИ: Консейсау может возглавить «Ювентус»

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить туринский «Ювентус».
СМИ: Консейсау может возглавить «Ювентус»
  • Reuters

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру португальского специалиста.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. За это время он дважды успел выиграть чемпионат Португалии, а также по разу Кубок и Суперкубок страны. В качестве футболиста Консейсау шесть лет отыграл в Италии за «Лацио», «Парму» и «Интер».

Должность главного тренера «Ювентуса» стала вакантной после увольнения Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Сарри получит €20 млн за досрочное расторжение контракта с «Ювентусом».

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