СМИ: Консейсау может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить туринский «Ювентус».

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру португальского специалиста.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. За это время он дважды успел выиграть чемпионат Португалии, а также по разу Кубок и Суперкубок страны. В качестве футболиста Консейсау шесть лет отыграл в Италии за «Лацио», «Парму» и «Интер».

Должность главного тренера «Ювентуса» стала вакантной после увольнения Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Сарри получит €20 млн за досрочное расторжение контракта с «Ювентусом».