СМИ: Сарри получит €20 млн за досрочное расторжение контракта с «Ювентусом»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» будет вынужден выплатить €20 млн своему бывшему главному тренеру Маурицио Сарри за досрочное расторжение контракта.

Об этом сообщает Football Italia

Отмечается, что действующее соглашение Сарри с «Ювентусом» было рассчитано до лета 2022 года. Зарплата итальянского специалиста за сезон составляла €5,5 млн.

При этом за досрочный разрыв контракта «Ювентус» будет вынужден выплатить Сарри €20,3 млн, включая налоги.

Сарри возглавлял «Ювентус» с 2019 по 2020 год. В прошедшем сезоне он привёл команду к победе в чемпионате Италии по футболу. По итогам 38 туров бьянконери лишь на один балл опередили преследователей из «Интера».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил отказом на предложение возглавить «Ювентус».