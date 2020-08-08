Уайт ответил, что заставит его задуматься о возвращении Макгрегора в октагон

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что в настоящий момент не задумывается о возможном возобновлении карьеры экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Уайт ответил, что заставит его задуматься о возвращении Макгрегора в октагон
  • © Joel Marklund
  • Gettyimages.ru

«Слышали ли вы о том, что Конор на пенсии? Когда я сейчас делаю различные вещи и веду бизнес, то даже не думаю о Коноре... Вот если он сам скажет мне, что хочет драться, тогда мы будем обсуждать варианты», — цитирует Уайта TMZ Sports.

По словам функционера, в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы предоставить действующим бойцам возможность выступать под эгидой UFC. При этом Уайт отметил, что если он не сможет организовать спортсменам три боя в год, то обязан выплатить им деньги.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весах. Свой последний поединок он провёл в январе 2020 года. Тогда он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не будет драться в 2020 году.

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