Глава UFC заявил, что Макгрегор точно не будет драться в 2020 году
- Reuters
«У него нет контракта на бой в этом году. И он не получит поединка в этом году. Конор Макгрегор не будет драться в 2020-м… Я гарантирую, он не будет драться в 2020-м», — приводит слова Уайта Barstool Sports.
Последний поединок Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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