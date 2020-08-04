Глава UFC заявил, что Макгрегор точно не будет драться в 2020 году

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор точно не выйдет в октагон в 2020 году.

«У него нет контракта на бой в этом году. И он не получит поединка в этом году. Конор Макгрегор не будет драться в 2020-м… Я гарантирую, он не будет драться в 2020-м», — приводит слова Уайта Barstool Sports.

Последний поединок Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне.