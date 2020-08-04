Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тренировку своего будущего соперника и обладателя временного пояса американца Джастина Гэтжи.

«Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — написал Нурмагомедов в комментариях под опубликованным в Instagram постом комментатора UFC Джо Рогана с тренировкой Гэтжи.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи должен пройти 24 октября.

Ранее Нурмагомедов заявил, что подготовка к бою с Гэтжи будет отличаться от предыдущих.