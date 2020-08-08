«Питтсбург» Малкина завершил выступление в НХЛ-2019/20, уступив «Монреалю»

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» (0:2) в квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завершил выступление в сезоне-2019/20.
«Питтсбург» Малкина завершил выступление в НХЛ-2019/20, уступив «Монреалю»
  • Reuters

Счёт в серии стал 3-1 в пользу канадского клуба, в составе которого в решающей игре отличились Арттури Лехконен и Ши Уэбер. Обе шайбы были заброшены в заключительную пятиминутку третьего периода.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин не смог помочь своей команде. За 19 минут и 4 секунды он заработал показатель полезности «-1». В первом периоде Малкин получил двухминутное удаление.

Ранее сообщалось, что «Аризона» победила «Нэшвилл» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.

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