«Питтсбург» Малкина завершил выступление в НХЛ-2019/20, уступив «Монреалю»
- Reuters
Счёт в серии стал 3-1 в пользу канадского клуба, в составе которого в решающей игре отличились Арттури Лехконен и Ши Уэбер. Обе шайбы были заброшены в заключительную пятиминутку третьего периода.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин не смог помочь своей команде. За 19 минут и 4 секунды он заработал показатель полезности «-1». В первом периоде Малкин получил двухминутное удаление.
Ранее сообщалось, что «Аризона» победила «Нэшвилл» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.