«Аризона» победила «Нэшвилл» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли

«Аризона Койотс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче серии в квалификации Кубка Стэнли.

Встреча, исход которой решался в овертайме, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Койотс».

В основное время за «Нэшвилл» забили Мэтт Дюшейн, Виктор Арвидссон и Филипп Форсберг.

В составе «Аризоны» отличились Михаэль Гранбнер, Фил Кессел и Джордан Истерли. В овертайме победу команде принесла шайба Брэда Ричардсона.

Таким образом, «Аризона», не выходившая в плей-офф с сезона-2011/12, со счётом 3:1 выиграла серию с «Нэшвилом» и вышла в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского.