«Аризона» победила «Нэшвилл» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли
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Встреча, исход которой решался в овертайме, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Койотс».
В основное время за «Нэшвилл» забили Мэтт Дюшейн, Виктор Арвидссон и Филипп Форсберг.
В составе «Аризоны» отличились Михаэль Гранбнер, Фил Кессел и Джордан Истерли. В овертайме победу команде принесла шайба Брэда Ричардсона.
Таким образом, «Аризона», не выходившая в плей-офф с сезона-2011/12, со счётом 3:1 выиграла серию с «Нэшвилом» и вышла в следующий раунд.
Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского.