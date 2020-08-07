«Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Нью-Йорка.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Брока Нельсона, Мэтью Барзала, Жан-Габриэля Пажо и Энтони Бовилье, оформившего дубль. Голкипер Семён Варламов отразил 24 из 25 бросков.
В составе «Флориды» отличился Майк Хоффман. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.
Счёт в серии до трёх побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс», таким образом, клуб вышел в следующий раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Вегасу» в матче кругового турнира плей-офф Кубка Стэнли.