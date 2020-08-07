«Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского

Клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии в квалификации Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Брока Нельсона, Мэтью Барзала, Жан-Габриэля Пажо и Энтони Бовилье, оформившего дубль. Голкипер Семён Варламов отразил 24 из 25 бросков.

В составе «Флориды» отличился Майк Хоффман. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс», таким образом, клуб вышел в следующий раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Вегасу» в матче кругового турнира плей-офф Кубка Стэнли.