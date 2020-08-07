«Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского

Короткая ссылка
Клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии в квалификации Кубка Стэнли.
«Флорида» проиграла «Айлендерс» и вылетела из Кубка Стэнли, несмотря на 33 сейва Бобровского
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Брока Нельсона, Мэтью Барзала, Жан-Габриэля Пажо и Энтони Бовилье, оформившего дубль. Голкипер Семён Варламов отразил 24 из 25 бросков.

В составе «Флориды» отличился Майк Хоффман. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс», таким образом, клуб вышел в следующий раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Вегасу» в матче кругового турнира плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить