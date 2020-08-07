«Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Вегасу»

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Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» в матче кругового турнира квалификационного раунда обыграла «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:4.
«Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Вегасу»
  • Reuters

Результативная встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. «Сент-Луис» повёл в счёте благодаря шайбам Дэвида Перрона и Колтона Парейко. Ши Теодор и Алекс Так вывели «Вегас» вперёд, но соперник сумел отыграться. В третьем периоде Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Ши Теодор забросили три безответные шайбы в ворота «Блюза», установив окончательный счёт.

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не принимали участия в матче.

Ранее «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в квалификации Кубка Стэнли.

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