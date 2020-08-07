«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в квалификации Кубка Стэнли

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В матче квалификационного раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Филадельфии Флайерс».
«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в квалификации Кубка Стэнли
  • Reuters

Матч, проходивший в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился победой «Филадельфии» со счётом 3:1.

В составе «Флайерз» забрасывали Скотт Лоутон (дважды) и Трэвис Санхайм. Единственная шайба «Вашингтона» на счету Трэвиса Бойда.

Российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Ковальчук, а также защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметились результативными действиями.

Ранее «Коламбус» обыграл «Торонто» в овертайме.

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