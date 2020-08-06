Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче квалификации Кубка Стэнли с «Монреалем»

В квалификационном матче Кубка Стэнли «Монреаль Канадиэнс» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз».

Встреча состоялась в Торонто на «Скотиабанк Арене» и завершилась победой «Монреаля» со счётом 4:3.

В составе «Канадиэнс» отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забрасывали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу «Монреаля».

Ранее «Тампа» обыграла «Бостон» в квалификации Кубка Стэнли.