Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче квалификации Кубка Стэнли с «Монреалем»

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В квалификационном матче Кубка Стэнли «Монреаль Канадиэнс» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз».
Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче квалификации Кубка Стэнли с «Монреалем»
  • globallookpress.com
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire

Встреча состоялась в Торонто на «Скотиабанк Арене» и завершилась победой «Монреаля» со счётом 4:3.

В составе «Канадиэнс» отличились Ши Уэбер, Джонатан Друен, Пол Байро и Джефф Питри. За «Питтсбург» забрасывали Патрик Хёрнквист, Джейсон Цукер и Теодор Блюгерс.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу «Монреаля».

Ранее «Тампа» обыграла «Бостон» в квалификации Кубка Стэнли.

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