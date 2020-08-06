«Тампа» обыграла «Бостон» в квалификации Кубка Стэнли
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Встреча, проходившая на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.
В составе «Лайтнинг» заброшенные шайбы на счету Брейдена Пойнта, Алекса Киллорна и Тайлера Джонсона, у «Бостона» отличились Чарли Макэвой и Кри Вагнер.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не продемонстрировал результативных действий.
Ранее «Аризона» вышла вперёд в серии с «Нэшвиллом» в квалификации Кубка Стэнли.