«Тампа» обыграла «Бостон» в квалификации Кубка Стэнли

В матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.

В составе «Лайтнинг» заброшенные шайбы на счету Брейдена Пойнта, Алекса Киллорна и Тайлера Джонсона, у «Бостона» отличились Чарли Макэвой и Кри Вагнер.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не продемонстрировал результативных действий.

Ранее «Аризона» вышла вперёд в серии с «Нэшвиллом» в квалификации Кубка Стэнли.